В чём разница между литературной сказкой три медведя и её иллюстрации 4 предложения
Литература
В чём разница между литературной сказкой три медведя и её иллюстрации 4 предложения
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
На иллюстрации не написан текст сказки подробно. Иллюстрация сказки это отдельный момент сказки. На иллюстрации не возможно нарисовать полностью текст, только в мультфильме это возможно. Тонкости сказки и некоторые моменты, ты не увидишь на иллюстрации к тексту.
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