В чём разница между литературной сказкой три медведя и её иллюстрации 4 предложения

Гость: Гость:

На иллюстрации не написан текст сказки подробно. Иллюстрация сказки это отдельный момент сказки. На иллюстрации не возможно нарисовать полностью текст, только в мультфильме это возможно. Тонкости сказки и некоторые моменты, ты не увидишь на иллюстрации к тексту.