Помогите решить пример!!Дам 40 баллов . 2,6a-5,4b-a+2b=?
Математика
Помогите решить пример!!Дам 40 баллов . 2,6a-5,4b-a+2b=?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2,6а-5,4b-a+2b=2,6а-а-5,4b+2b=1,6а-3,4в
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