Отметь верное суждение: Новгород стал центром распространения ереси на Руси , та?? как А) он был центром международной торговли- местом встречи людей разных вер и учений б) русская русские церковные с Мирской жизнью в) нов...
История
Отметь верное суждение: Новгород стал центром распространения ереси на Руси , та?? как А) он был центром международной торговли- местом встречи людей разных вер и учений б) русская русские церковные с Мирской жизнью в) новгородцы отличались свободолюбие и независимым поведением Г) большинство новгородских бояр придерживались языческого верования
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
большинство новгородских бояр придерживались языческого верования
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