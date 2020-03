Как переводится (с английского) на русский этот текст : What happens next, I wonder? The postman puts the letters in his sack and takes to the sorting office. This machine sorts the letters from the parcels.

Английский язык

Как переводится (с английского) на русский этот текст : What happens next, I wonder? The postman puts the letters in his sack and takes to the sorting office. This machine sorts the letters from the parcels.

Автор: Гость