Какие признаки сказки можно отметить в этом произведении? теплый хлеб
Литература
Какие признаки сказки можно отметить в этом произведении? теплый хлеб
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это произведение похоже на сказку тем что лошадь создала своим гневом метель,сорока понимает человеческую речь.
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