Если при равномерном прямолинейном движении тело за 1 мин перемещается на 120 м ,то ??а 10 секунд оно переместиться на . за 5 секунд оно переместиться на .

Физика

Если при равномерном прямолинейном движении тело за 1 мин перемещается на 120 м ,то ??а 10 секунд оно переместиться на . за 5 секунд оно переместиться на .

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