Если при равномерном прямолинейном движении тело за 1 мин перемещается на 120 м ,то ??а 10 секунд оно переместиться на . за 5 секунд оно переместиться на .
Физика
Если при равномерном прямолинейном движении тело за 1 мин перемещается на 120 м ,то ??а 10 секунд оно переместиться на . за 5 секунд оно переместиться на .
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Гость:
20 за 10 сек и 10 за 5 сек
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