Какое предчувствие терзало жену Андрея Соколова во время прощания

Литература
Какое предчувствие терзало жену Андрея Соколова во время прощания
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Плохое предчувствие терзало Ирину: будто в последний раз она видится с мужем.
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