Тело брошенное вертикольно вверх достигло максимальной высоты 5 м и упало на земл??. Путь пройденный телом равен
Физика
Тело брошенное вертикольно вверх достигло максимальной высоты 5 м и упало на земл??. Путь пройденный телом равен
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5+5=19 пут пройденный телом равен на 19. s=h2
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Биология
Что входит в состав желудочного сока? Какую роль играет желчь в процессе пищеварения? Какие этапы можно выделить в процессе пищеварения в тонк...
Русский язык
Отгадать название птиц в анаграммах. какое слова здесь лишнее? БЕЙРОВО ,ВОЛИГА, ГАЙПОПУ, ВЕЙЛОСО, РЕЦСКВО, УССТРА, ЛИНФИ