Тело брошенное вертикольно вверх достигло максимальной высоты 5 м и упало на земл??. Путь пройденный телом равен

Физика

Тело брошенное вертикольно вверх достигло максимальной высоты 5 м и упало на земл??. Путь пройденный телом равен

Автор: Гость