Отгадать название птиц в анаграммах. какое слова здесь лишнее? БЕЙРОВО ,ВОЛИГА, ГАЙПОПУ, ВЕЙЛОСО, РЕЦСКВО, УССТРА, ЛИНФИ
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Отгадать название птиц в анаграммах. какое слова здесь лишнее? БЕЙРОВО ,ВОЛИГА, ГАЙПОПУ, ВЕЙЛОСО, РЕЦСКВО, УССТРА, ЛИНФИ
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Гость:
Воробей иволга попугай соловей скворец страус филин
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