Из двух деревень одновременно навстречу друг другу выехали два мотоциклиста встретились через 2 часа. Первый ехал со скоростью 25 км/ч а второй-35 км/ч. Расстояние между селами равно 1)120 км 2)60 км 3) 50 км 4)70 км
Математика
Из двух деревень одновременно навстречу друг другу выехали два мотоциклиста встретились через 2 часа. Первый ехал со скоростью 25 км/ч а второй-35 км/ч. Расстояние между селами равно 1)120 км 2)60 км 3) 50 км 4)70 км
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ответ : а) 120км 25+35=60(км/ч)- скорость сближения 60 *2 = 120 км- расстояние
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