Из двух деревень одновременно навстречу друг другу выехали два мотоциклиста встретились через 2 часа. Первый ехал со скоростью 25 км/ч а второй-35 км/ч. Расстояние между селами равно 1)120 км 2)60 км 3) 50 км 4)70 км

Математика

Из двух деревень одновременно навстречу друг другу выехали два мотоциклиста встретились через 2 часа. Первый ехал со скоростью 25 км/ч а второй-35 км/ч. Расстояние между селами равно 1)120 км 2)60 км 3) 50 км 4)70 км

Автор: Гость