Помогите решить математический пример: рыбка+рыбка+рыбка=удача. Поподробнее пож??луйста,30 баллов.
Математика
Помогите решить математический пример: рыбка+рыбка+рыбка=удача. Поподробнее пож??луйста,30 баллов.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
рыбка =x. Удача = y. y = 3x
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Как переводится (с английского) на русский этот текст : What happens next, I wonder? The postman puts the letters in his sack and takes to the s...
Физика
Тело брошенное вертикольно вверх достигло максимальной высоты 5 м и упало на земл??. Путь пройденный телом равен
Математика
Биология
Что входит в состав желудочного сока? Какую роль играет желчь в процессе пищеварения? Какие этапы можно выделить в процессе пищеварения в тонк...