Математека 4класс номер 171 страница 46
Математика
Математека 4класс номер 171 страница 46
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(90+30)*4=90*4+30*4=36-+120=480 (25+50)*4=25*4+50*4=100+20=300 такой же учебник с 4 класса,не зря оставил:)
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