Как называется переход обьектов государственной собственности к частным владельцам
История
Как называется переход обьектов государственной собственности к частным владельцам
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если нужно дать просто название, то это Приватизация
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