Как называется переход обьектов государственной собственности к частным владельцам

История
Как называется переход обьектов государственной собственности к частным владельцам
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Гость:
Если нужно дать просто название, то это Приватизация
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Математека 4класс номер 171 страница 46
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