Что было написано на щите когда Олег повесил свой щит на ворота Царьграда

История
Что было написано на щите когда Олег повесил свой щит на ворота Царьграда
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
а ну иди сюда Я тебе Я тебе такое устрою это пойдешь в моему життi это ты вообще никогда не поздоровится А еще жива Дальше мне сюда все свое золото и все 2 Серебро
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