Что было написано на щите когда Олег повесил свой щит на ворота Царьграда
История
Что было написано на щите когда Олег повесил свой щит на ворота Царьграда
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
а ну иди сюда Я тебе Я тебе такое устрою это пойдешь в моему життi это ты вообще никогда не поздоровится А еще жива Дальше мне сюда все свое золото и все 2 Серебро
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Физика
Излучатель мощностью 10 Вт создает монохроматическое излучение с длиной волны 662н?? .Определите сколько фотонов в одну секунду излучает этот источ...