Сочинения на тему мой город Махачкала

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Сочинения на тему мой город Махачкала
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Моим родным городом является Махачкала. Это самый большой город в Дагестане и является столицей этой республики. Я счастлив жить в этом городе. У нас хорошая погода, чистый климат, а самое главное это дружелюбное население. Абсолютно все люди в этом городе гостеприимны. В последнее время в нашем городе появляются все больше и больше туристов, и это хорошо. Очень люблю свой город.
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