Помогите!!!!!! 9 класс

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Li - 2 период,1 группа,главная подгруппа металл на внешнем уровне 1 электрон с.о.+1 Li2O LiH Li Реакция: 4Li+O2=2Li2O Mg - 3 период,2 группа главная подгруппа металл на внешнем слое 2 электрона с.о.+2 MgO MgH2 Mg Реакция: 2Mg+O2=2MgO Mg+H2=MgH2 Al - 3 период 3 группа побочная подгруппа амфотерный металл на внешнем уровне 3 электрона с.о.+3 Al2O3 AlH3 Al Si- 3 период 4 группа побочная подгруппа на внешнем уровне 4 электрона с.о.+4 +2 0 -4 SiO SiH4 Si2 Реакция: Si+2H2=SiH4 N-2 период 5 группа побочная подгруппа неметалл на внешнем слое 5 электрорнов степени окисления: +5 +4 +3+2+1 0 -1 -2 -3 NO NH3 N2 Реакция: N2+O2=2NO S-3 пер,6 группа побочная подгруппа неметалл на внешнем уровне 6 электронов с.о. +6 +4 +2 0 +1 -1 -2 SO2 H2S S2 О - 2 период 6 группа побочная подгруппа неметал 6 электронов с.о. 0 -2 нет оксида Н2О О2 Br- 4 период 7 группа побочная подгруппа неметалл 7 электронов с о. +7 +5 +3 +1 0 -1 Br2O HBr Br2