Помогите алгебра 8 класс Решите уравнение √x-0,16=0
Алгебра
Помогите алгебра 8 класс Решите уравнение √x-0,16=0
Ответ(ы):
Гость:
Переносим -0,16 на другую сторону (со сменой знака) получаем уравнение корень х=0,16 решаем(возводим все во вторую степень) и получаем x=0,0256
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