Помогите алгебра 8 класс Решите уравнение √x-0,16=0

Алгебра
Помогите алгебра 8 класс Решите уравнение √x-0,16=0
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Переносим -0,16 на другую сторону (со сменой знака) получаем уравнение корень х=0,16 решаем(возводим все во вторую степень) и получаем x=0,0256
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
-четыре челых две седмых минус одна целая пять четырнадцытых
Ответить
Английский язык
Срочноооооо пожалуйста помогите!!!
Ответить
Русский язык
Родственные слова к слову "скоро"
Ответить
Математика
Бочонок с мёдом весит 98кг, а тот же бочонок, заполненный на олну четверть, весит 32 кг. Сколько весит пустой бочонок? Решение можете не писать, то...
Ответить
Английский язык
Your grandparents may remember the old silent Charlie Chaplin comedy films if so, they'll probably tell you that without the music that accompanied...
Ответить