Помогите алгебра линейные уравнения

Алгебра
Помогите алгебра линейные уравнения
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Гость:
   d            d+45           ------- = --------------   10              60            6d           d+45 -------- = ------------    60           60   6d         d+45 -------- - ------------ =0  60            60 6d-d+45 ------------ = 0 |*60 60         6d-d+45=0 5d=-45 d=-9                     
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