Помогите алгебра линейные уравнения
Алгебра
Помогите алгебра линейные уравнения
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
d d+45 ------- = -------------- 10 60 6d d+45 -------- = ------------ 60 60 6d d+45 -------- - ------------ =0 60 60 6d-d+45 ------------ = 0 |*60 60 6d-d+45=0 5d=-45 d=-9
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