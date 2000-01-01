Помогите решить уровнение (64-10x):4+11=22
Математика
Помогите решить уровнение (64-10x):4+11=22
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
64-10x/4+11=22 64-10x=(4+11)*22 64-10x=330 -10x=266 x=-266/10 x=-26,6 Вроде бы так
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