На первом поле работало на 12 человек больше,чем на втором.На сколько больше человек будет работать на первом поле,если со второго уйдут 2 человека?

Математика

На первом поле работало на 12 человек больше,чем на втором.На сколько больше человек будет работать на первом поле,если со второго уйдут 2 человека?

Автор: Гость