На первом поле работало на 12 человек больше,чем на втором.На сколько больше человек будет работать на первом поле,если со второго уйдут 2 человека?
Математика
На первом поле работало на 12 человек больше,чем на втором.На сколько больше человек будет работать на первом поле,если со второго уйдут 2 человека?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
На 14 человек больше.
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