Составьте выражение по тексту задачи. подводная лодка проплыла 850 км за х часов . С какой скоростью она плыла?

Математика

Составьте выражение по тексту задачи. подводная лодка проплыла 850 км за х часов . С какой скоростью она плыла?

Автор: Гость