Составьте выражение по тексту задачи. подводная лодка проплыла 850 км за х часов . С какой скоростью она плыла?
Математика
Составьте выражение по тексту задачи. подводная лодка проплыла 850 км за х часов . С какой скоростью она плыла?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
850:х=V будет так по тексту
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