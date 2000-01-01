Составьте выражение по тексту задачи. подводная лодка проплыла 850 км за х часов . С какой скоростью она плыла?

Математика
Составьте выражение по тексту задачи. подводная лодка проплыла 850 км за х часов . С какой скоростью она плыла?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
850:х=V будет так по тексту
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
The classroom........... of the 2000s differs from that of the 90s. More and more classrooms are equipped w ith...........which the teachers ...
Ответить
Математика
Сделайте вертикальных и смежных угла две штуки 5 класс срочно надо
Ответить
Физика
Что такое наноматериалы!!!! срочно пожалуйста
Ответить
Литература
Найдите в сказке "О мёртвой царевне и о семи богатырях", предложения со словом положили, глубокий
Ответить
Алгебра
3x×4y-0.8y-2xy×3y+y×3y-1
Ответить