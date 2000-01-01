Аминокислотні залишки в молекулі білка з,єднуються між собою
Биология
Аминокислотні залишки в молекулі білка з,єднуються між собою
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Водневими зв'язками, 2 між А і Т, 3 між Г і Ц
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