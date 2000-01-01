Аминокислотні залишки в молекулі білка з,єднуються між собою

Биология
Аминокислотні залишки в молекулі білка з,єднуються між собою
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Водневими зв'язками, 2 між А і Т, 3 між Г і Ц
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Напишите слова рифмующиеся с данными
Ответить
Математика
Составьте выражение по тексту задачи. подводная лодка проплыла 850 км за х часов . С какой скоростью она плыла?
Ответить
Английский язык
The classroom........... of the 2000s differs from that of the 90s. More and more classrooms are equipped w ith...........which the teachers ...
Ответить
Математика
Сделайте вертикальных и смежных угла две штуки 5 класс срочно надо
Ответить
Физика
Что такое наноматериалы!!!! срочно пожалуйста
Ответить