Помогите !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Алгебра( не должна получится дробь и корень) ТАК ЧТО ВОТ
Алгебра
Помогите !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Алгебра( не должна получится дробь и корень) ТАК ЧТО ВОТ
Ответ(ы):
Гость:
(12/5)/(3/5+13/5)=(12/5)/(16/5)=12/5*5/16=12/16=3/4=0.75
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