Помогите !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Алгебра( не должна получится дробь и корень) ТАК ЧТО ВОТ

Алгебра

Помогите !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Алгебра( не должна получится дробь и корень) ТАК ЧТО ВОТ

Автор: Гость