Турист проехал на моторной лодке вверх по реке 25 км, а обратно спустился на плоту. ?? лодке он плыл на 10 ч меньше, чем на плоту. найдите скорость течения, если скорость лодки в стоячей воде 12 км/ч

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Турист проехал на моторной лодке вверх по реке 25 км, а обратно спустился на плоту. ?? лодке он плыл на 10 ч меньше, чем на плоту. найдите скорость течения, если скорость лодки в стоячей воде 12 км/ч

Автор: Гость