Турист проехал на моторной лодке вверх по реке 25 км, а обратно спустился на плоту. ?? лодке он плыл на 10 ч меньше, чем на плоту. найдите скорость течения, если скорость лодки в стоячей воде 12 км/ч
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Турист проехал на моторной лодке вверх по реке 25 км, а обратно спустился на плоту. ?? лодке он плыл на 10 ч меньше, чем на плоту. найдите скорость течения, если скорость лодки в стоячей воде 12 км/ч
Ответ(ы):
Гость:
Скорость течения x (<12) Скорость на моторной лодке вверх по реке 12-x 25/(12-x) = 25/x - 10 5/(12-x) = 5/x - 2 5/(12-x) = (5-2x)/x 5x = (12-x)(5-2x) 5X = 60 - 29X + 2X² 2X² - 34X + 60 = 0 X² - 17X + 30 = 0 (X-15)(X-2) = 0 X=2 км/ч
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