ПРОШУ, ОЧЕНЬ СРОЧНО!!! Сравните молекулы ДНК и РНК эукариотической клетки. В чём з??ключается основные сходства и отличия их строения и функций?
Биология
ПРОШУ, ОЧЕНЬ СРОЧНО!!! Сравните молекулы ДНК и РНК эукариотической клетки. В чём з??ключается основные сходства и отличия их строения и функций?
Ответ(ы):
Гость:
ДНК состоит из нуклеотидов: Тимин, Аденин, Гуанин. Цитозин. Цитозин-Гуанином соединяются друг с другом комплементарно тремя водородными связями, а аденин с Тимином друг с другом двумя. Мономер углевода - дезоксирибоза, состоит из двух комплементарных друг другу полинуклеотидных цепей. РНК состоит из нуклеотидов: Гуанин, Цитозин, Аденин, Урацил(заменяет в РНК, Тимин из ДНК), мономер углевода - рибоза. ДНК является матрицей для создания и-РНК. В свою очередь и-РНК является матрицей для производства белка, который синтезируется при помощи р-РНК которая входи в состав рибосом и т-РНК которая является транспортом для переноса аминокислот к рибосоме.
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