Условия существования городского населения в эпоху феодализма.

Гость: Гость:

У племён-завоевателей ко времени покорения Рима был общинный строй, находившийся в стадии разложения. Большую роль в общественной жизни этих племён играла сельская община, которая у германцев называлась маркой. Земля, за исключением крупных земельных владений родовой знати, находилась в общин­ной собственности. Леса, пустоши, пастбища, пруды использова­лись сообща. Поля и луга через несколько лет переделялись между членами общины. Но постепенно приусадебная земля, а за­тем и пахотные угодья стали переходить в наследственное поль­зование отдельных семей. Распределением земли, разбиратель­ством дел, касающихся общины, улаживанием споров между её членами занимались общинное собрание, выбранные им старосты и судьи. Во главе племён-завоевателей стояли военачальники, владевшие вместе со своими дружинами большими землями. Племена, покорившие Римскую империю, завладели большей частью её государственных земель и некоторой частью земель крупных частных землевладельцев. Леса, луга и выгоны остались в общем пользовании, а пахотная земля была разделена между отдельными хозяйствами. Разделённые земли в дальнейшем пре­вратились в частную собственность крестьян. Так образовался обширный слой самостоятельного мелкого крестьянства.Но крестьяне не могли надолго сохранить свою независимость. На основе частной собственности на землю и другие средства про­изводства неизбежно усиливалось имущественное неравенство между отдельными членами сельской общины. Среди крестьян появились зажиточные и бедные семьи. Разбогатевшие члены общины с ростом имущественного неравенства стали приобретать власть над общиной. Земля сосредоточивалась в руках богатых семей и стала предметом захвата со стороны родовой знати и вое­начальников. Крестьяне попали в личную зависимость от крупных землевладельцев.Для того чтобы удержать и укрепить власть над зависимыми крестьянами, крупным земельным собственникам надо было усилить органы государственной власти. Военные вожди, опираясь на родовую знать и дружинников, стали сосредоточивать власть в своих руках, превратились в королей — монархов.На развалинах Римской империи образовался ряд новых государств, во главе которых стояли короли. Короли щедро раздавали захваченную ими землю в пожизненное, а затем и в наследствен­ное владение своим приближённым, которые должны были нести за это военную службу. Много земель получила церковь, служившая важной опорой королевской власти. Земля обрабатывалась крестьянами, которые должны были теперь выполнять ряд повинностей в пользу новых господ. В руки королевских дружинников и слуг, церковных властей и монастырей перешли огромные зе­мельные владения.Земельные угодья, розданные на таких условиях, назывались феодами. Отсюда название нового общественного строя — фео­дализм. Постепенное превращение крестьянской земли в собственность феодалов и закрепощение крестьянских масс (процесс феодализации) происходили в Европе в течение ряда столетий (с V—VI до IX —X веков). Свободное крестьянство разорялось от непрерывной военной службы, грабежей и поборов. Обращаясь за помощью к крупному землевладельцу, крестьяне превращались в зависимых от него людей. Нередко крестьяне бывали вынуждены отдаться под «покровительство» феодала: иначе беззащитному человеку в условиях беспрерывных войн и разбойничьих набегов невоз­можно было существовать. В таких случаях право собственности на земельный участок переходило к феодалу, и крестьянин мог обрабатывать этот участок лишь при условии выполнения раз­личных повинностей в пользу феодала. В других случаях коро­левские наместники и чиновники путём обмана и насилия при­бирали к рукам земли свободных крестьян, заставляя их признать свою власть. В различных странах процесс феодализации протекал по-раз­ному, но суть дела везде была одинакова: ранее свободные кре­стьяне попадали в личную зависимость от феодалов, захвативших их землю. Эта зависимость была иногда слабее, иногда жёстче. Со временем различия в положении бывших рабов, колонов и сво­бодных крестьян стёрлись, и все они превратились в единую массу крепостного крестьянства. Постепенно сложилось такое положение, которое характеризовалось средневековой поговоркой: «Нет земли без сеньёра» (то есть без господина-феодала). Верховными земельными собственниками были короли.