Условия существования городского населения в эпоху феодализма.
Обществознание
Условия существования городского населения в эпоху феодализма.
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У племён-завоевателей ко времени покорения Рима был общинный строй, находившийся в стадии разложения. Большую роль в общественной жизни этих племён играла сельская община, которая у германцев называлась маркой. Земля, за исключением крупных земельных владений родовой знати, находилась в общинной собственности. Леса, пустоши, пастбища, пруды использовались сообща. Поля и луга через несколько лет переделялись между членами общины. Но постепенно приусадебная земля, а затем и пахотные угодья стали переходить в наследственное пользование отдельных семей. Распределением земли, разбирательством дел, касающихся общины, улаживанием споров между её членами занимались общинное собрание, выбранные им старосты и судьи. Во главе племён-завоевателей стояли военачальники, владевшие вместе со своими дружинами большими землями. Племена, покорившие Римскую империю, завладели большей частью её государственных земель и некоторой частью земель крупных частных землевладельцев. Леса, луга и выгоны остались в общем пользовании, а пахотная земля была разделена между отдельными хозяйствами. Разделённые земли в дальнейшем превратились в частную собственность крестьян. Так образовался обширный слой самостоятельного мелкого крестьянства.Но крестьяне не могли надолго сохранить свою независимость. На основе частной собственности на землю и другие средства производства неизбежно усиливалось имущественное неравенство между отдельными членами сельской общины. Среди крестьян появились зажиточные и бедные семьи. Разбогатевшие члены общины с ростом имущественного неравенства стали приобретать власть над общиной. Земля сосредоточивалась в руках богатых семей и стала предметом захвата со стороны родовой знати и военачальников. Крестьяне попали в личную зависимость от крупных землевладельцев.Для того чтобы удержать и укрепить власть над зависимыми крестьянами, крупным земельным собственникам надо было усилить органы государственной власти. Военные вожди, опираясь на родовую знать и дружинников, стали сосредоточивать власть в своих руках, превратились в королей — монархов.На развалинах Римской империи образовался ряд новых государств, во главе которых стояли короли. Короли щедро раздавали захваченную ими землю в пожизненное, а затем и в наследственное владение своим приближённым, которые должны были нести за это военную службу. Много земель получила церковь, служившая важной опорой королевской власти. Земля обрабатывалась крестьянами, которые должны были теперь выполнять ряд повинностей в пользу новых господ. В руки королевских дружинников и слуг, церковных властей и монастырей перешли огромные земельные владения.Земельные угодья, розданные на таких условиях, назывались феодами. Отсюда название нового общественного строя — феодализм. Постепенное превращение крестьянской земли в собственность феодалов и закрепощение крестьянских масс (процесс феодализации) происходили в Европе в течение ряда столетий (с V—VI до IX —X веков). Свободное крестьянство разорялось от непрерывной военной службы, грабежей и поборов. Обращаясь за помощью к крупному землевладельцу, крестьяне превращались в зависимых от него людей. Нередко крестьяне бывали вынуждены отдаться под «покровительство» феодала: иначе беззащитному человеку в условиях беспрерывных войн и разбойничьих набегов невозможно было существовать. В таких случаях право собственности на земельный участок переходило к феодалу, и крестьянин мог обрабатывать этот участок лишь при условии выполнения различных повинностей в пользу феодала. В других случаях королевские наместники и чиновники путём обмана и насилия прибирали к рукам земли свободных крестьян, заставляя их признать свою власть. В различных странах процесс феодализации протекал по-разному, но суть дела везде была одинакова: ранее свободные крестьяне попадали в личную зависимость от феодалов, захвативших их землю. Эта зависимость была иногда слабее, иногда жёстче. Со временем различия в положении бывших рабов, колонов и свободных крестьян стёрлись, и все они превратились в единую массу крепостного крестьянства. Постепенно сложилось такое положение, которое характеризовалось средневековой поговоркой: «Нет земли без сеньёра» (то есть без господина-феодала). Верховными земельными собственниками были короли.
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