По акватории какого моря проходит государственная граница России?

География
По акватории какого моря проходит государственная граница России?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Балтийское море Балтийское море
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