Синтаксический разбор предложения люди , не решавшие глумиться над герасемым , бо??лись его
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Синтаксический разбор предложения люди , не решавшие глумиться над герасемым , бо??лись его
Ответ(ы):
Гость:
Люди- подлежащее; не решившие глумиться над Герасимом- причастный оборот; боялись-сказуемое; его- дополнение
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