Помогите даю 15 баллов! Доклад про осень. Ещё загадки и пословицы про осень!
Биология
Помогите даю 15 баллов! Доклад про осень. Ещё загадки и пословицы про осень!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В осеннее ненастье семь погод на дворе: сеет, веет, крутит, свистит и рвёт, льёт и снег метёт. От осень к лету повороту нету. Бойся осени: за ней зима, не бойся зима: за ней весна. ... Упал с дерева один лист - жди осени (японская пословица). Осенний дождь мелко сеет, да долго тянется.
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