Помогите даю 15 баллов! Доклад про осень. Ещё загадки и пословицы про осень!

Гость: Гость:

В осеннее ненастье семь погод на дворе: сеет, веет, крутит, свистит и рвёт, льёт и снег метёт. От осень к лету повороту нету. Бойся осени: за ней зима, не бойся зима: за ней весна. ... Упал с дерева один лист - жди осени (японская пословица). Осенний дождь мелко сеет, да долго тянется.