Биология 9 класс!СЛОЖНО 1.Как вы думаете,что общего между позвоночным столбом у млекопитающих,раковиной улитки и хитиновым панцирем у насекомых? 2. Что такое: "понятие нередуцируемой сложности"?
Биология
Биология 9 класс!СЛОЖНО 1.Как вы думаете,что общего между позвоночным столбом у млекопитающих,раковиной улитки и хитиновым панцирем у насекомых? 2. Что такое: "понятие нередуцируемой сложности"?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) позвоночныц столб и панцырь состоят из кальция 2) это когда в процессе эволюции и внешних факторов развился сложный организм
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