Биология 9 класс!СЛОЖНО 1.Как вы думаете,что общего между позвоночным столбом у млекопитающих,раковиной улитки и хитиновым панцирем у насекомых? 2. Что такое: "понятие нередуцируемой сложности"?

Биология

Биология 9 класс!СЛОЖНО 1.Как вы думаете,что общего между позвоночным столбом у млекопитающих,раковиной улитки и хитиновым панцирем у насекомых? 2. Что такое: "понятие нередуцируемой сложности"?

Автор: Гость