Какое слово положило начало составлению словаря В.И.Даля
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Какое слово положило начало составлению словаря В.И.Даля
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
— Замолаживает... — Как это "замолаживает"? "Замолаживает, замолаживать — иначе пасмурнеть в Новгородской губернии, значит заволакиваться тучками, говоря о небе, клониться к ненастью".Первое слово- ЗАМОЛАЖИВАЕТ
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