Помогите написать сочинение рассуждение-объяснение на тему человечность.

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Что такое человечность? Это дружелюбное отношение к окружающим. Это умение понять и почувствовать другого человека. Это готовность оказать помощь каждому, кто в ней нуждается. Это любовь и всепрощение. Человечность – то самое качество, которое делает личность достойной уважения.Человечные люди наделены редким даром – видеть все самое светлое и прекрасное, отвлекаясь от худшего. Они обладают внутренней свободой, так как умеют справляться с негативными эмоциями. Человечность дает надежду на достойное будущее и помогает обрести спокойствие.Быть человечным не так уж и просто. Есть профессии, в которых это качество выходит на первый план – это врачи, спасатели и учителя. Человечность играет огромную роль в семейных и межличностных отношениях. Чем большую гуманность проявляет человек, тем сильнее к нему тянутся люди. А что такое родительская забота, любовь между супругами, как не проявление человечности?Каждый из нас обладает этим выдающимся качеством, необходимо только развивать его в себе. Нужно проявлять чуткость, внимательность и отзывчивость по отношению к другим людям. Человек – это не просто биологический вид. Это высокое звание, которое еще нужно заслужить.