Помогите два задания решить

Алгебра
Помогите два задания решить
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
С переменной оставим в левой части, а всё остальное перенесём в правую сторону. Получим минус х меньше или равно 2 минус три тоесть х больше или равен единице.  из второго неравенства получим два икс меньше или равно 4-1 то есть два икс меньше или равно трём. Получим  х меньше или равно 1,5. Ответ в квадратных скобках 1;1,5
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