Помогите два задания решить
Алгебра
Помогите два задания решить
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
С переменной оставим в левой части, а всё остальное перенесём в правую сторону. Получим минус х меньше или равно 2 минус три тоесть х больше или равен единице. из второго неравенства получим два икс меньше или равно 4-1 то есть два икс меньше или равно трём. Получим х меньше или равно 1,5. Ответ в квадратных скобках 1;1,5
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Математика
Мастер отремонтировал 15 телевизоров и магнитофонов.сколько телевизоров отремонтировал мастер ,если магнитофонов 7?