Отношение канады к горячим точкам мира

География
Отношение канады к горячим точкам мира
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Благодаря изолированности от других стран  Канада граничит только с США + имеет морскую грааницу с Данией.  Канада значительно удалена от зон конфликта и горячих точек мира.
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