Отношение канады к горячим точкам мира
География
Отношение канады к горячим точкам мира
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Гость:
Благодаря изолированности от других стран Канада граничит только с США + имеет морскую грааницу с Данией. Канада значительно удалена от зон конфликта и горячих точек мира.
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