Студент успел подготовить к экзаменам 20 вопросов из 25. Найти вероятность того, что из двух заданных вопросов студент знает ровно один.
Другие предметы
Студент успел подготовить к экзаменам 20 вопросов из 25. Найти вероятность того, что из двух заданных вопросов студент знает ровно один.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
20/25^2=0.64 (1-20/25)^2=0.04 1-0.64-0.04=0.32
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Пожалуйста помогите очень срочно!!! Добавьте к причастиям пояснительные слова и п??рестройте примеры так, чтобы определения стали обособленными.Обр...
Математика
Алгебра
Моторная лодка шла 4 часа по течению и 5 против течения. Путь, пройденный лодкой против течения на 8.3 км длиннее чем путь по течению. найдите путь...
Математика