Студент успел подготовить к экзаменам 20 вопросов из 25. Найти вероятность того, что из двух заданных вопросов студент знает ровно один.

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Студент успел подготовить к экзаменам 20 вопросов из 25. Найти вероятность того, что из двух заданных вопросов студент знает ровно один.

Автор: Гость