Доберіть 4 6 дієприкметників для опису зимового саду пожалуйста очень срочно!
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Доберіть 4 6 дієприкметників для опису зимового саду пожалуйста очень срочно!
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Пожовклий , засипаний , забутий , Посаджений ,
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