Помогите срочно пожалуста номер 2
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Помогите срочно пожалуста номер 2
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)garden 2)dishwasher 3)washbasin 4)iron 5)towel
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