Высший орган и военные операции первого ополчения
История
Высший орган и военные операции первого ополчения
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Высший орган- сам народ( во главе с пракопием ляпуновым атоманом зарутским и князем пожарским) Весной 1611- создание 1- ого ополчения
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