Кодекс честі спартанців

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Спа́рта (лат. Sparta) или Лакедемон (лат. Lacedaemon) - древнее государство в Греции в области Лакония на юге полуострова Пелопоннес, в долине Эврота. Лакония (Лаконика) - сокращенное название области, которая полностью звалась Лакедемон, поэтому обитателей этой местности часто именовали "лакедемонянами", что равнозначно словам "спартанец" или "спартиат". Впервые спартанская армия упоминается в «Илиаде». В трактате «Государственное устройство лакедемонян» Ксенофонт подробно рассказывает о том, как была организована спартанская армия. С VIII века до н.э. Спарта начала расширяться за счет покорения соседних греческих городов-государств. В ходе 1-й и 2-й Мессенских войн (между 725 и 600 до н.э.) была покорена область Мессения к западу от Спарты, а мессенцы были превращены в илотов, т.е. государственных рабов. Отвоевав еще часть территории у Аргоса и Аркадии, Спарта перешла от политики завоеваний к наращиванию своего могущества через заключение договоров с различными греческими городами-государствами. Около 510-500 ст. до н.э. Спарта фактически превратилась в мощнейшую военную державу Греции. В ходе раскопок Британской школы в Афинах (проводившихся в 1906–1910 и 1924–1929 годах) было выяснено, что Спарта, название которой может значить «разбросанная» (возможны и другие толкования), состояла из усадеб и поместий, разбросанных по области, центром которой являлся невысокий холм, который позднее стал акрополем. Как отмечают многие источники, первоначально город не имел стен и оставался верен этому принципу вплоть до 2 в. до н.э.