Что забрал у трубочиста воробей воробеич

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Что забрал у трубочиста воробей воробеич
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Он забрал у него хлеб
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