Что является резонатором человеческого голосового аппарата? 1) Гайморовы и лобные пазухи; 2) Гортань и ротовая полость; 3) грудная клетка и диафрагма; 4) трахея и крупные бронхи

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Что является резонатором человеческого голосового аппарата? 1) Гайморовы и лобные пазухи; 2) Гортань и ротовая полость; 3) грудная клетка и диафрагма; 4) трахея и крупные бронхи
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Скорей всего ответ 1 их выполняют резонаторы. Верхние – это глотка и все, что находится выше нее. То есть гайморовы и лобные пазухи. То есть те участки головы, где есть воздух.... пиши в комменты) удачи ;)
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