Перевидите с англ на русск

Гость: Гость:

У меня есть домашний питомец- собака. Его имя Сэмми. Он очень красивый и талантливый Он может играть с игрушками. Мы гуляем и бегаем, и играем с ним. Я бегу он догоняет. Он любит играть. Я люблю присматривать за Сэмми. Я покупая для него еду потому, что я часто кормлю моего Сэмми. Я думаю я присматриваю за ним хорошо. И он счастлив. Он мой друг. Я думаю собаки умнее и дружелюбнее чем други питомцы. И моя собака самая лучшая. Я люблю Сэмми . он самый лучший пес на свете