Перевидите с англ на русск

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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У меня есть домашний питомец- собака. Его имя Сэмми. Он очень красивый и талантливый  Он может играть с игрушками. Мы гуляем и бегаем, и играем с ним. Я бегу он догоняет. Он любит играть. Я люблю присматривать за Сэмми. Я покупая для него еду потому, что я часто кормлю моего Сэмми. Я думаю я присматриваю за ним хорошо. И он счастлив. Он мой друг. Я думаю собаки  умнее и  дружелюбнее чем други питомцы. И моя собака самая лучшая. Я люблю Сэмми . он самый лучший пес на свете
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