Помогите упростить выражение с факториалами 10 класс
Алгебра
Помогите упростить выражение с факториалами 10 класс
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
=43908480/439084800=1/10=0,1
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