Найдите стороны горизонта: 360 градусов 180 градусов 270 градусов 90 градусов 135 г??адусов 295 градусов 45 градусов 315 градусов

География
Найдите стороны горизонта: 360 градусов 180 градусов 270 градусов 90 градусов 135 г??адусов 295 градусов 45 градусов 315 градусов
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
360-север; 180-юг; 270-запад; 90-восток; 135-юго-восток; 295-северо-запад; 45-северо-восток; 315-северо-запад
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