КРАТКАЯ сравнительная характеристика Кочубея и Мазеппы из поэмы А.С.Пушкина " Пол??ава"

Литература
КРАТКАЯ сравнительная характеристика Кочубея и Мазеппы из поэмы А.С.Пушкина " Пол??ава"
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Гость:
Хорошие стихи ,рассказы,поэмы ,характеристика красивый спокойный с любовью отвечает и пишит
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