Помогите соедини стрелками обитателей экосистем с названиями их профессии:речно?? рак ,водоросли,злак,мышь,бактерии,рыба кто-производители,разрушители,потребители.
Окружающий мир
Помогите соедини стрелками обитателей экосистем с названиями их профессии:речно?? рак ,водоросли,злак,мышь,бактерии,рыба кто-производители,разрушители,потребители.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)потребители 2)производители 3)производители 4)потребители 5)разрушители 6)потребители.
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