Какие перемены в политической жизни европейских стран можно считать чертами демократизации общества
История
Какие перемены в политической жизни европейских стран можно считать чертами демократизации общества
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Конечно те которые решают администрацыя
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