Какие перемены в политической жизни европейских стран можно считать чертами демократизации общества

История
Какие перемены в политической жизни европейских стран можно считать чертами демократизации общества
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Автор: Гость
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Гость:
Конечно те которые решают администрацыя
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