Раздели имена существительные на три группи по родам. хозяество, пижама, яблоня, р??бак, шкаф, гусеница, грусть, лебедь, дождинка, тюль, шило,полотенце, мелочь, тюльпан, солнце, град, ружьё

Русский язык
Раздели имена существительные на три группи по родам. хозяество, пижама, яблоня, р??бак, шкаф, гусеница, грусть, лебедь, дождинка, тюль, шило,полотенце, мелочь, тюльпан, солнце, град, ружьё
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мужской род Рыбак Шкаф Тюльпан Град
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
География
Найдите стороны горизонта: 360 градусов 180 градусов 270 градусов 90 градусов 135 г??адусов 295 градусов 45 градусов 315 градусов
Ответить
Алгебра
I 5-I 2-3xII=x-1 тема модулі
Ответить
Українська мова
Розберіть слова за будовою приносить недавно
Ответить
Литература
КРАТКАЯ сравнительная характеристика Кочубея и Мазеппы из поэмы А.С.Пушкина " Пол??ава"
Ответить
Биология
1. Для чего необходимо брать под охрану отдельные виды растений (животных)? [то есть из Красной книги] 2. Какие наиболее эффективные меры вы може...
Ответить