Раздели имена существительные на три группи по родам. хозяество, пижама, яблоня, р??бак, шкаф, гусеница, грусть, лебедь, дождинка, тюль, шило,полотенце, мелочь, тюльпан, солнце, град, ружьё

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Раздели имена существительные на три группи по родам. хозяество, пижама, яблоня, р??бак, шкаф, гусеница, грусть, лебедь, дождинка, тюль, шило,полотенце, мелочь, тюльпан, солнце, град, ружьё

Автор: Гость