Помогите пожалуйста по английскому Задать 4 типа вопроса к двум предложениям. 1. They are second year students. 2. This information is top secret.

Английский язык

Помогите пожалуйста по английскому Задать 4 типа вопроса к двум предложениям. 1. They are second year students. 2. This information is top secret.

Автор: Гость