Помогите пожалуйста по английскому Задать 4 типа вопроса к двум предложениям. 1. They are second year students. 2. This information is top secret.
Английский язык
Помогите пожалуйста по английскому Задать 4 типа вопроса к двум предложениям. 1. They are second year students. 2. This information is top secret.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) Are they a second year students? Are they a second or a first year students? They are second year students,aren't they?
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