Сделайте таблицу пж очень надо!
Математика
Сделайте таблицу пж очень надо!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сначала считай диагональ которая тебе известна 395+251+227+89=962 значит при сложении цифр в строках и столбцах должно получится столько же. 395 137 59 371 179 251 335 197 275 155 227 305 113 419 341 89 137+335+197+155+305+113+341=1583 году случилось событие
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