Сделайте таблицу пж очень надо!

Математика
Сделайте таблицу пж очень надо!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сначала считай диагональ которая тебе известна 395+251+227+89=962 значит при сложении цифр в строках и столбцах должно получится столько же. 395        137       59          371 179        251     335         197 275        155     227         305 113         419     341          89 137+335+197+155+305+113+341=1583 году случилось событие
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